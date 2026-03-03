【通貨別まとめと見通し】ポンド円急落からの猛烈な切り返し 先週から昨日までのまとめ ポンド円は、ユーロ円同様に「急落からの猛烈な切り返し」を見せ、非常にボラティリティの高い展開となった。 23日： 208円台後半から209円台前半で推移。方向感を模索する小休止の展開となった。 24日（重要）： 深夜に安値208.14円まで売り込まれたが、東京市場から欧州市場にかけて買いが急加速。208円台半ばから一気に210