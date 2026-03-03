【通貨別まとめと見通し】メキシコペソ円週初の急落からの力強い回復 先週から昨日までのまとめ メキシコペソ円は、他クロス円と同様に「週初の急落からの力強い回復」を見せたが、週後半は高金利通貨としての底堅さが際立つ展開となった。 23日： 9.03円付近で推移していたが、じりじりと値を下げ、方向感に欠ける展開となった。 24日（重要）： 深夜に安値 8.927円 まで急落。しかし、東京市場後半から欧州市場にかけ