3月3日は、ひな祭りです。南佐久郡北相木村の小学校では、悩みや災いをひな人形に託してはらい流すひな祭りの伝統行事「家難祓（かなんばれ）」が行われました。昔ながらのはんてんを着た北相木小学校の児童46人。自分で作ったひな人形と悩み事を書いた短冊をわらで作った「さんだわら」に乗せて、地元の相木川に流しました。毎年3月3日の節句に行われる北相木村の伝統行事「家難祓」。人形が身代わりとなって悩みや災いなどをはら