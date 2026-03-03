中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月3日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は2日の記者会見で、イラン最高指導者への襲撃と殺害は同国の主権と安全に対する重大な侵害であり、国連憲章の趣旨と原則、そして国際関係の基本準則を踏みにじっているとして断固反対と強い非難を表明した。毛氏は次のように述べた。中国は現在の情勢に深刻な懸念を示し、国際関係において武力を用いて他国の主権と安全を侵