お笑いコンビ「かつみ・さゆり」のさゆり（56）が2日、自身のインスタグラムを更新。夫で相方のかつみが63歳の誕生日を迎えたことを報告した。【動画】「とっても美味しそうで豪華」「愛情いっぱい」さゆりの手作りケーキに大喜びのかつみさゆりは「かつみさんの63歳お誕生日」と題し、色鮮やかなデコレーションが施された豪華な特製ケーキを披露。「お祝いのケーキ作りましたぁ〜」と、器用な一面をのぞかせた。さらに、「