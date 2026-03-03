吉本新喜劇の座長・すっちー（54）が、3日までに自身のインスタグラムを更新。自身の愛車であるトヨタ“名車”を公開した。【写真あり】「素敵でしょって顔してはります」「すちさんも車も素敵でかっこいい」吉本新喜劇の座長が公開した、愛車との2ショットすっちーは、愛車との2ショットとともに「ENGINEという雑誌に載せていただきました!! 車をカッコよく撮ってもらったよー」とコメント。この投稿に「カッコいい〜〜！幸せ