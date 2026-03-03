原油輸送の要衝である中東・ホルムズ海峡の封鎖をめぐり、高市総理は「電気・ガス料金が直ちに上昇することはない」との認識を示しました。高市総理「仮に今般の事案を受けて、LNGの輸入価格は上昇したとしても、電気ガス料金が直ちに上昇することはないと考えております」アメリカ・イスラエルによるイランへの攻撃を受け、イランの革命防衛隊は、ペルシャ湾の入り口で原油の輸送の要となる「ホルムズ海峡」を封鎖したと発表して