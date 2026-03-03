きょうの県内はこの時間まで広い範囲で雨が降っています。降り方が強まることもありそうで、雨具をしっかり準備してください。最低気温は富山市で6.4度、高岡市伏木は7.4度と、平年に比べ5度から6度ほど高くなりました。KNBがある富山駅周辺では、断続的に雨が降り、傘をさして先を急ぐ人の姿が見られました。県内は本州の南を東よりに進む、前線をともなった低気圧の影響で日中から夜にかけて雨が続きそうです。予想最高気温は富