関東甲信地方で降雪が予想されていることを受け、JR東日本は3日夕方以降の中央線特急「あずさ」「かいじ」など上下計19本を運休するとしていましたが、このうち7本については運行することを決めました。JR東日本は、3日（火）の夕方から4日（水）の早朝にかけて関東甲信地方で降雪が予想されているため、「あずさ」や「かいじ」など中央線特急列車の運行に大幅な遅れや運休などが発生する恐れがあるとして注意を呼びかけています。