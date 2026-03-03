【合冊版「Effect of 528Hz」】 3月2日 先行配信開始 価格：700ポイント 【拡大画像へ】 マイクロマガジン社は、コミックレーベル「コミックRouge」より、電子限定描き下ろし付き合冊版「Effect of 528Hz」の、Renta！での先行配信を3月2日に開始した。価格は700ポイント 本作は芳野さと氏によるBLのピュアラブストーリー。合冊版には、「Effect of 528H