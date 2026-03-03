【Karte.187】 3月3日 公開 Karte.187「僕は決戦前夜」を読む 秋田書店は3月3日、チャンピオンクロスにて、桜井のりお氏のマンガ「僕の心のヤバイやつ」Karte.187「僕は決戦前夜」を無料公開した。 Karte.187では、本命受験を翌日に控え、準備も万端にした京太郎。しかし、なかなか寝付くことができず、さまざまな方法を試すことに……。 「僕の心のヤバイやつ」のページ (C)