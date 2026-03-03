【第15話】 3月3日公開 第15話「おねえとお姉さん」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は3月3日、原作・桜井のりお氏、マンガ・七坂ハイカ氏による作品「僕の心のヤバイやつ ラブコメディが始まらない」の第15話「おねえとお姉さん」をチャンピオンクロスにて公開した。 第15話では、香菜がネイリストをしている陣の姉の練習台になるため、初めて陣の家を訪れる。弟を持つ姉同士、香菜は陣