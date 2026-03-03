★人気テーマ・ベスト１０ １防衛 ２レアアース ３半導体 ４データセンター ５ＳａａＳ ６石油 ７宇宙開発関連 ８人工知能 ９フィジカルＡＩ １０核融合発電 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「防衛」がランキング首位に躍り出た。 世界的に地政学リスクの高まりが意識されるなか、直近では米国とイスラエルがイランに対する軍事攻撃