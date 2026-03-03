ハーマンインターナショナルは、ワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン『JBL Tune 780NC』を3月13日に発売すると発表した。 【画像あり】定番のブラック・ホワイト以外もラインナップ商品外観 本モデルは、従来モデルから大幅に進化したリアルタイム補正機能付きノイズキャンセリングを新たに搭載するほか、JBL空間サウンドに対応している。 40mm径ドライバーを搭載し、Personi-Fi 3