レアル・マドリーは2日、フランス代表FWキリアン・ムバッペが左膝の捻挫と診断されたことを発表した。保存療法を継続し、経過を観察していくという。今季はここまで公式戦33試合に出場し、38ゴール6アシストと攻撃を牽引していた。スペイン『アス』によると、現時点で復帰時期は未定。マンチェスター・シティとのUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦を含む3月中の公式戦5試合に加え、月末の代表戦2試合も欠