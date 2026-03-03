ベンキュージャパン株式会社は、Macユーザー向けモニター「MA」シリーズの新モデルとして、リフレッシュレート120Hzに対応した「MA320UG」を2月27日（金）に発表した。発売は4月を予定する。 MA320UGは、従来モデル「MA320UP」（60Hz）に対し、より高いリフレッシュレートを求めるユーザー向けに開発された。動画再生や映像編集ソフトでのタイムライン操作などでも自然