フリーダムのブースには、Kaseの新レンズ「REFLEX 150mm F5.6 AF」がお目見えした。発売時期と価格は未定。 Kaseはフィルターで知られるが、レンズのラインナップも増やしつつある。本レンズは名前からわかるとおり、レフレックスレンズ（ミラーレンズ）となっている。 一般的なレフレックスレンズはマニュアルフォーカスだが、本レンズは数少ないAF対応のレフレックスレンズだ。絞りはF5.