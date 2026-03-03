ハクバ写真産業（ハクバ）は3月2日に、キーチェーンデジタルカメラ「KODAK CHARMERA」専用の液晶保護フィルム「KODAK CHARMERA 専用 液晶保護フィルムIII」を発売した。価格は1970円。●屋外でも視認性抜群「KODAK CHARMERA 専用 液晶保護フィルムIII」は、反射光を抑える反射防止（AR）コートを採用することで、貼る前と比較して高い視認性を実現しており、業界最高クラスとなる全光線透過率95.6％の透明度によって、正確な色