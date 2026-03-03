広島カープの優勝を願い、もみじ銀行では毎年恒例の「カープV預金」の受け付けが始まっています。3日、もみじ銀行本店で行われた商品発売イベントにはカープの森下投手と坂倉選手が参加しました。■カープ坂倉選手「頑張れば頑張るほどみなさんにも喜んでもらえると思うので広島が盛り上がるなら頑張っていきたい」定期預金のカープV預金は、20万円以上預けた人を対象に抽選でレギュラーシ&