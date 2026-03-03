3月3日は、桃の節句です。竹原市では歴史ある建物に飾られたひな人形をめぐる催しが開かれています。江戸時代の風情を残す竹原市の町並み保存地区で開かれている「雛めぐり」。今年で20回目の開催で、観光施設や飲食店、35か所にひな人形が並びます。「旧笠井邸」では江戸時代から昭和までの様々なひな人形が展示されています。■ネットワーク竹原佐渡泰 理事長「建物も楽しんでおひな様も楽しんで頂くと。歴史をともに感