山都町で、2匹のネコがやけどやけがをした状態で発見されていたことが分かりました。警察が捜査を進めています。2月、山都町で2匹のネコがやけどを負うなどのけがをした状態で保護されました。山都町でネコの保護活動をしている女性によると、1匹は2月17日に現れた時は普通の様子でしたが、1週間後に見たときは毛が縮れ手足にけがをしていたということです。病院に連れていったもののネコは4日後に死んだということです。 ■ネ