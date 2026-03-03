セレクトショップDEAN ＆ DELUCA（ディーンアンドデルーカ）は10日より、ブランド初となるベビー向けシリーズをオンラインストア限定で発売する。【画像】木の温もりを感じられるテーブルウェアベビーと過ごす日々に寄り添う本コレクションは、ベーシックなカラーで空間になじむデザインと、素材の心地よさにこだわったアイテムが特長。テーブルウェア、ベビーウェア、ペアレンツバッグなど多彩なアイテムを取り揃えている。