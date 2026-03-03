金子国土交通大臣はイランがホルムズ海峡を事実上閉鎖した影響でペルシャ湾で待機する4隻の船に日本人23人が乗船していると明らかにしました。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をうけ、イラン側はホルムズ海峡を事実上閉鎖しています。金子国土交通大臣はきょう閣議後の会見で、ペルシャ湾内に日本関係の船が42隻確認されていて、うち4隻に23人の日本人が乗船していると明らかにしました。23人の安否については各運航会社