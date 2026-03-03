2026年3月3日皆既月食 今夜午後7時前から、熊本市中央区のライブカメラで配信予定です。 【ライブ配信】「皆既月食」お雛様も見上げる赤銅色の天体ショーに大注目！※午後7時前から配信開始 ＜ 皆既月食タイムスケジュール＞ 午後6時50分ごろ部分食の始まり（満月が欠け始め）午後8時04分ごろ皆既食の始まり（月全体が隠れる）午後8時33分ごろ食の最大午後9時03分ごろ皆既食が終わる午後10時17分