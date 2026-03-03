2026年1月、熊本市西区の水産振興センター敷地内の枯れ草などが燃える火事で、警察が少年5人に任意で話を聞いていることがわかりました。この火事は、1月25日の午前7時すぎ、熊本市西区沖新町にある水産振興センター隣の広場で枯れ草が燃え、約3300平方メートルが焼けたものです。関係者などによりますと、聞き込みや防犯カメラの映像から高校生を含む市内の少年5人の関与が浮上。警察が任意で話を聞いていて、5