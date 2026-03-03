しいたけ占いさんのホームページが更新されました。【映像】しいたけ占いのホームページ「『AERA』で連載中の「午後3時のしいたけ.相談室」最終回のお知らせ朝日新聞出版『AERA』で連載中の「午後3時のしいたけ.相談室」が、2026年3月末をもって、 最終回を迎えることになりました。読者の皆さまから寄せられるお悩みに、星座の特徴を交えながらお答えするというこちらの連載は、2019年4月から開始し、約7年という長い間、続けさ