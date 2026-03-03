自民党と日本維新の会、チームみらいの3党は3日、社会保障と税の一体改革について議論する国民会議の実務者協議を事実上スタートさせた。今回は3党実務者の顔合わせを行い、自民の小野寺税調会長が議長に内定した。小野寺氏は協議後、「給付付税額控除と食料品消費減税ゼロの検討に向けての考え方を同時並行で議論していく」と述べた。一方で、消費税減税に反対しているみらいは3日の協議で、給付付き税額控除導入までの“つなぎ”