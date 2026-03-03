久保裕也（ゲッティ＝共同）サッカーの元日本代表FWの久保裕也（32）が3日、現役引退を表明した。自身のインスタグラムで「熟考の末、プロサッカー選手としてのキャリアに一区切りをつける決断をしました」と記した。山口県出身で、Jリーグ京都の育成組織を経てトップチームにデビュー。ヤングボーイズ（スイス）やヘント（ベルギー）などを経て、2020年から昨年まで米プロリーグMLSのシンシナティでプレーした。日本代表では