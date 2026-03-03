お笑いコンビ・ななまがりが２日、ＴＢＳ系「バナナマンのしらバナ！」で、森下直人の高校時代の驚きの遅刻回数が明らかになった。相方の初瀬悠太が森下について「本当に起きられない人。毎日毎日、ぼくが電話で起こしている」と訴え。森下は、朝が起きられないのは「高校生の時から」だと振り返り、「根は真面目なんで、欠席は０なんですけど、遅刻が２４０回」とびっくりの遅刻回数を告白した。バナナマンは「ほぼ毎日じゃ