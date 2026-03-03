「Live News days」では今週、「for THE NEXT」を共通テーマに、未来に向けたSDGs関連のニュースをお伝えします。3日は、高齢者と大切なペットの過ごし方を考えます。神奈川・横須賀市にある特別養護老人ホームは、ペットと一緒に入居できる全国でも数少ない施設です。ここでは、高齢になって入居者ができなくなったペットの散歩や食事の世話なども代わりに行っています。ペットを飼う年齢について、老人ホーム検索サイト「LIFULL