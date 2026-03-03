地中に埋設された鋳造管を撤去する作業員ら＝２月１９日、横浜市港南区東京ガス傘下の東京ガスネットワークは、ガス漏れリスクがある鋳鉄管からポリエチレン管に交換する工事を完了した。１９９６年の着工当初は１都６県で総延長４２３６キロに埋設されていた。鋳鉄管は、昭和初期から中期にかけて都市ガス供給に広く使われていた鋳鉄製のガス管。腐食に強く丈夫な半面、外力に弱く同年のガス事業法改定を契機に順次更新作業を