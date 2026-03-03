ミクシオマーケティングは、ノンフライポテトチップス「TRICKS(トリックス)」のプロモーションの一環として、3月17日から4月5日までの20日間、心斎橋筋商店街において大規模なプロモーションを実施する。TRICKS(トリックス)トリックス限定セットTRICKS(トリックス)は、1枚あたり約17kcalのヘルシーなノンフライポテトチップス。今年新発売のサワークリームオニオン味を含む4種類を展開中。インドネシア全土で高級菓子として販売さ