由薫が、新曲「Ray」を3月20日に配信リリースされることを発表した。この曲は、映画『鬼の花嫁』のイメージソングとして書き下ろされたもので、リリースに先駆けてショートサイズ音源が本日よりSNSにて先行配信され、ジャケット写真も公開された。ジャケット写真◆◆◆◾️由薫 コメント重たい雲の間から、突然ふっと現れた一筋の光。それが、Rayという言葉に込めたイメージです。私にとって、誰かを