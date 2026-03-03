2月27日〜3月1日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、1983年公開の「ドラえもん」シリーズ4作目を矢嶋哲生監督が新たに映画化したシリーズ第45作目となる『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、初週金土日動員62万1000人、興収7億8000万円をあげ、初登場1位に輝いた。【写真で見る】2月27日〜3月1日の全国映画動員ランキングを一気見！2位は、先週首位発進を決めた『教場 Requiem』が、週末金土日動員2