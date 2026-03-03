山下達郎・伊藤銀次・大滝詠一が、2026年3月21日にリリースするコラボレーションアルバム『NIAGARA TRIANGLE Vol.1 50th Anniversary Edition』より、「パレード」のオフィシャルトレーラー映像を公開した。本作は、1976年3月25日に発表された『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』が、2026年に発売50周年になることを記念して、[50th Anniversary Edition]としてナイアガラ・デイよりリリースされるもの。「パレード」は、山下達郎が作詞、