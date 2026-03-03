チューリップ賞で首差の２着だったナムラコスモス（牝３歳、栗東・大橋勇樹厩舎、父ダノンプレミアム）は、引き続き田口貫太騎手＝栗東・大橋勇樹厩舎＝で優先出走権を獲得した桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）へ参戦する。大橋調教師は「勝つつもりでいたんだけどね。仕掛けがちょっと早かったかな。継続（騎乗）で桜花賞に行きます」と話した。