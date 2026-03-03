オーシャンＳで重賞初制覇を飾ったペアポルックス（牡５歳、栗東・梅田智之厩舎、父キンシャサノキセキ）は引き続き岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）に向かう。梅田調教師は「馬は出来が良かった。内が空いてくれたけど、馬に力がないと突き抜けてこられないからね。もちろん次は高松宮記念。今年はシルクロードＳをパスして（年明け）２戦目になるか