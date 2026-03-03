日常生活の中で「買わなきゃいけないものがあったはずなのに、思い出せない」という物忘れを経験したことはないだろうか。yoka（ヨカ）さんが投稿した作品『もの忘れってこういうこと。』は、更年期世代の切実な戸惑いを見事に可視化し話題となっている。 【漫画】「もの忘れってこういうこと。」を読む とある日の台所、胡椒を切らしていることに気付いた作者は、買い物リストに書かなくてはと思う。しかし、しばらくしてメモを