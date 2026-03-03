SHIBUYA CITY FCが新ユニを発表関東サッカーリーグ1部のSHIBUYA CITY FCは3月2日、ミズノ株式会社とのオフィシャルサプライヤー契約の締結を発表。同時に2026年シーズンの1stユニフォームのデザインをコンセプトムービーとともに公開した。「渋谷から、世界で最もワクワクするフットボールクラブをつくる。」を理念に掲げ、東京・渋谷からJリーグ入りを目指して戦っている同クラブ。2023年から柏レイソルなどで活躍した増嶋竜也