県内は3日夕方から4日にかけ湿った空気や寒気の影響で、北部や中部山沿い、中部の平地などでも積雪が予想されています。松本市内は3日朝から雨となっています。県内は4日未明にかけて標高の高い所を中心に強い雪が降る所があり平地でも積雪となる見込みです。4日午前6時までの24時間に降る雪の量はいずれも多い所で大北地域の山沿いと平地、乗鞍上高地地域などで「30センチ」松本、諏訪地域などで「20センチ」と予想されています。