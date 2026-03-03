3月10日の「サンドの日」を記念して、2026年3月1日から3月31日までの1カ月間、鳥取県で特別企画「とっとりサンドフェア第2弾！」を開催！「とっとりふるさと大使」として活躍するポケモン、サンドとアローラサンドのコラボグッズ全31種が、初めて一堂に会します☆ 鳥取県「ポケモン」とっとりサンドフェア第2弾！ 2018年より「とっとりふるさと大使」として活躍しているポケモン、サンドとアローラサンド。今回、