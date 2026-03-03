フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーに注目が集まっている。上垣アナは、フジテレビの動画配信サービスFODで配信されたばかりのドラマ「上垣妄想人生計画」で、俳優の剛力彩芽とダブル主演を担当中。同局の男性アナとして初のドラマ主演となり、剛力とともに本人役で出演して演技を披露している。 同ドラマは、上垣アナと剛力が交際している設定から始まるフェイクドキュメンタリー作品。新感覚の恋愛ドラマと