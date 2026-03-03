『人と遊ぶのが好きな犬』の特徴５選 人と遊ぶのが好きなワンコは、共通したある特徴を持っています。以下の特徴に複数当てはまる場合は人と遊ぶのが好きなワンコに当てはまるので、愛犬がいくつ当てはまっているかチェックしてみましょう。 1.初対面でもフレンドリーで人懐っこい 人と遊ぶのが好きな犬は共通してフレンドリーな性格の持ち主であることが多いです。飼い主だけでなく、初対面の相手にも警戒心を持