仮称がそのまま「豊橋新城スマートIC」にNEXCO中日本と愛知県豊橋市、新城市は2026年2月26日、東名高速で整備中の新スマートICについて、正式名称を「豊橋新城スマートIC」に決定したと発表しました。【え…！】これが「東名が遠い豊橋」にできるスマートICです（地図／画像）仮称がそのまま正式名称となった形です。「豊橋市と新城市の境界に位置し、共同で事業を進めている」「当該スマートICに隣接する『豊橋PA』と『新城PA