新潟駅の南口に地上10階建てのオフィスビル「アイコニックビル」が完成しました。近くには、先行してタワーマンションや駐車場が完成していて、これら3棟がひとつのプロジェクトとして開発が進められていました。新しいオフィスビルは新潟駅にほど近くビジネスの拠点としての活用が期待されています。