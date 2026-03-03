【趣味と遊びの“新定番”】今年は読者世代にズバリ刺さる伝説的名作の新作アニメが続々と登場。「懐かしい」「新鮮」など受け取り方は世代によってまちまちだが、どの作品も粒揃いで必見だ！＊＊＊「話題作りやマーケティングといった側面もあり、今年は80年代や90年代に放送された大ヒットタイトルの最新アニメが例年になく豊作です」と語るのは、ライター＆編集者の山田そよかぜさん。かつてテレビにしがみついて観てい