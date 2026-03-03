日本航空（JAL）は、国際線の中長距離路線で、「森伊蔵」の機内販売を4月1日から再開する。創業130年の焼酎の蔵元である森伊蔵酒造が、昔ながらの「かめ壺仕込み」で、まろやかで旨みのある味わいと洗練された風味に仕上げた焼酎。内容量は720ミリリットル。ファーストクラスとビジネスクラスでのみ、1人1本限定で販売する。販売路線は日本発着ヨーロッパ、アメリカ、ハワイ、東南アジア、マニラ、インド、オセアニア、ドーハ路線