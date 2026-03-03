アメリカ国務省は、中東各国にいるアメリカ人に対して、即時出国するよう呼びかけた。深刻な安全上のリスクのため、バーレーン、エジプト、イラン、イラク、イスラエルとガザ地区・ヨルダン川西岸、ヨルダン、クウェート、レバノン、オマーン、カタール、サウジアラビア、シリア、アラブ首長国連邦（UAE）、イエメンから、利用可能な商業交通手段を使用し、たあdちに出国することを求めている。一部報道によると、アメリカのトラン