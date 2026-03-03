全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、神奈川・宮ノ下の居酒屋『いろり家』です。ランチも夜も◎足柄牛のステーキが絶品ステーキ丼が絶品な『いろり家』。きめ細かなきれいな赤身に噛み締めるととろける旨みの足柄牛に、箸が止まらん。足柄牛のステーキ丼（ランプ）1800円『いろり家』足柄牛のステーキ丼（ランプ）1800円ステーキ丼はほかにロース（2200円）もあり、塩、わ