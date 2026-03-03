プレミアリーグで猛威を振るっているアーセナルのセットプレーだが、担当コーチの契約には特別ボーナスが付随しているようだ。2日、イギリスメディア『アスレティック』が伝えている。今シーズンのアーセナルの最大の強みと言っても過言ではないセットプレー。ここまでプレミアリーグで挙げた58ゴールのうち、実に3分の1以上を占める21ゴールがセットプレー絡みのものとなっており、コーナーキックからのゴール数は29試合消化